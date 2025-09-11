Сварка переросла в різанину: на Хмельниччині жінка під час конфлікту накинулася з ножем на чоловіка

24-річна жінка ледве не вбила чоловіка під час сварки.

У Хмельникій області 24-річну жінку підозрюють у вбивстві чоловіка, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, вона, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарила свого чоловіка ножем тричі у груди та живіт.

Чоловік отримав тяжкі травми, небезпечні для життя.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

