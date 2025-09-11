Практика судів
  1. В Україні

Сварка переросла в різанину: на Хмельниччині жінка під час конфлікту накинулася з ножем на чоловіка

08:14, 11 вересня 2025
24-річна жінка ледве не вбила чоловіка під час сварки.
Сварка переросла в різанину: на Хмельниччині жінка під час конфлікту накинулася з ножем на чоловіка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельникій області 24-річну жінку підозрюють у вбивстві чоловіка, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, вона, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарила свого чоловіка ножем тричі у груди та живіт.

Чоловік отримав тяжкі травми, небезпечні для життя.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».

Систему е-нотаріату та опцію розірвання шлюбу через Дію запровадять до 31 грудня – програма дій Кабміну

Також Кабмін пропонує запровадити дистанційне вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі.

Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.

Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду