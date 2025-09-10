В Киеве частично ограничили движение на одной из улиц в Дарницком районе

Ограничения действуют на правой полосе на участке от проспекта Романа Шухевича до улицы Братиславской, 54 в направлении Броварского проспекта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 10 сентября по 31 октября будет частично ограничено движение по улице Братиславской в Деснянском районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что ограничения будут действовать на правой полосе на участке от проспекта Романа Шухевича до улицы Братиславской, 54 в направлении Броварского проспекта.

Дорожники начинают капитальный ремонт дождевой канализации на улице Братиславской.

Ремонт предусматривает:

▪️ укладку новых трубопроводов;

▪️ установку новых люков и дождеприемников;

▪️ благоустройство прилегающей территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.