В Киеве частично ограничили движение на одной из улиц в Дарницком районе

С 10 сентября по 31 октября будет частично ограничено движение по улице Братиславской в Деснянском районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что ограничения будут действовать на правой полосе на участке от проспекта Романа Шухевича до улицы Братиславской, 54 в направлении Броварского проспекта.
Дорожники начинают капитальный ремонт дождевой канализации на улице Братиславской.
Ремонт предусматривает:
▪️ укладку новых трубопроводов;
▪️ установку новых люков и дождеприемников;
▪️ благоустройство прилегающей территории.
