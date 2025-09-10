У Києві частково обмежили рух однією з вулиць у Дарницькому районі

Обмеження діють на правій смузі на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Братиславської, 54 у напрямку Броварського проспекту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 10 вересня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Братиславською в Деснянському районі столиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що обмеження діятимуть на правій смузі на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Братиславської, 54 у напрямку Броварського проспекту.

Дорожники починають капітальний ремонт дощової каналізації на вулиці Братиславській.

Ремонт передбачає:

▪️ укладання нових трубопроводів;

▪️ влаштування нових люків і зливоприймачів;

▪️ благоустрій прилеглої території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.