У Києві частково обмежили рух однією з вулиць у Дарницькому районі

23:12, 10 вересня 2025
Обмеження діють на правій смузі на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Братиславської, 54 у напрямку Броварського проспекту.
Із 10 вересня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Братиславською в Деснянському районі столиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що обмеження діятимуть на правій смузі на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Братиславської, 54 у напрямку Броварського проспекту.

Дорожники починають капітальний ремонт дощової каналізації на вулиці Братиславській.

Ремонт передбачає:

▪️ укладання нових трубопроводів;

▪️ влаштування нових люків і зливоприймачів;

▪️ благоустрій прилеглої території.

