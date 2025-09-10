Практика судов
Кабмин назначил Николая Трофименко заместителем министра образования и науки

21:53, 10 сентября 2025
Ранее Николай Трофименко был ректором Мариупольского государственного университета, который был перемещен в Киев.
Кабинет министров назначил Николая Трофименко заместителем министра образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

40-летний Николай Трофименко возглавлял Мариупольский университет с 2020 года. Тогда он стал самым молодым ректором в Украине (35 лет). Имеет степень доктора политических наук. В этом году он был награжден орденом «За заслуги» III степени.

«Именно под его руководством Мариупольский государственный университет не только выстоял в самые сложные времена, но и был релокирован и успешно функционирует сегодня в Киеве. Это пример силы и несгибаемости, которыми можно гордиться», — отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

правительство Кабинет Министров Украины

