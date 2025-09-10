Практика судів
  1. В Україні

Кабмін призначив Миколу Трофименка заступником міністра освіти і науки

21:53, 10 вересня 2025
Раніше Микола Трофименко був ректором Маріупольського державного університету, який перемістили до Києва.
Кабінет міністрів призначив Миколу Трофименка заступником міністра освіти і науки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

40-річний Микола Трофименко очолював Маріупольський університет з 2020 року. Тоді він став наймолодшим ректором в Україні (35 років). Має ступінь доктора політичних наук. Цього року його нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

«Саме під його керівництвом Маріупольський державний університет не лише вистояв у найскладніші часи, а й був релокований та успішно функціонує сьогодні у Києві. Це приклад сили та незламності, якими можна пишатися», — зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

