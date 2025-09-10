Кабмін призначив Миколу Трофименка заступником міністра освіти і науки

Раніше Микола Трофименко був ректором Маріупольського державного університету, який перемістили до Києва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів призначив Миколу Трофименка заступником міністра освіти і науки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Микола Трофименко був ректором Маріупольського державного університету, який перемістили до Києва.

40-річний Микола Трофименко очолював Маріупольський університет з 2020 року. Тоді він став наймолодшим ректором в Україні (35 років). Має ступінь доктора політичних наук. Цього року його нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

«Саме під його керівництвом Маріупольський державний університет не лише вистояв у найскладніші часи, а й був релокований та успішно функціонує сьогодні у Києві. Це приклад сили та незламності, якими можна пишатися», — зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.