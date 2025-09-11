Кабмин упростил процедуру прохождения ВВК для военных

В Украине введен единый стандарт ВВК для всех сил обороны.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров упорядочил работу военно-врачебной комиссии. Отныне для всех Сил обороны обеспечат единый стандарт осмотра. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ отныне будет распространяться на Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и Управление государственной охраны.

«Расписанием болезней для определения пригодности к службе. Медосмотры для военных этих органов будут проводиться в собственных медучреждениях, а если их нет — в гражданских больницах по договорам», — заявила глава правительства.

Также она добавила, что было упрощено прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и более) и не могут пройти экспертизу в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.