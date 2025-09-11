Практика судів
Кабмін спростив процедуру проходження ВЛК для військових

08:59, 11 вересня 2025
В Україні запровадили єдиний стандарт ВЛК для усіх сил оборони.
Фото з відкритих джерел
Кабінет Міністрів упорядкував роботу військово-лікарської комісії. Відтепер для всіх Сил оборони забезпечать єдиний стандарт огляду. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та Управління державної охорони.

«Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами», - заявила очільниця уряду.

Також вона додала, що було спрощення проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні.

Кабінет Міністрів України військовослужбовці ВЛК військовий облік Юлія Свириденко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
