Водителям грузовиков упростили получение прав категории СЕ

Теперь водители грузовиков могут быстрее получить права на вождение с прицепом – без года стажа.

Во время военного положения водители с удостоверением категории С смогут быстрее получить право управлять грузовиками с прицепом.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, отныне после прохождения переподготовки и сдачи практического экзамена они имеют право управлять транспортными средствами категории СЕ без требования обязательного годичного стажа.

Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

