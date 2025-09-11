Водіям вантажівок спростили отримання прав категорії СЕ

Тепер водії вантажівок можуть швидше отримати права на керування з причепом — без року стажу.

Під час воєнного стану водії з посвідченням категорії С зможуть швидше отримати право керувати вантажівками з причепом.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, відтепер після проходження перепідготовки та складання практичного іспиту вони мають право керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги обов’язкового річного стажу.

Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

