Новые больницы, чекапы и зарплаты медикам – какие изменения одобрил Кабмин в медицине

12:01, 11 сентября 2025
Правительство утвердило Программу действий на 2025 год, которая предусматривает профилактические чекапы, цифровизацию и поддержку медиков.
Кабинет Министров Украины одобрил Программу действий на 2025 год и передал ее на рассмотрение Верховной Рады. Документ определяет ключевые шаги для укрепления системы здравоохранения, направленные на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для всех украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Комплексный подход к реформам

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что программа включает восемь операционных целей, которые дополняют Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года. Они охватывают профилактику, цифровизацию, модернизацию инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг. «Наша цель – чтобы в каждой общине украинцы имели доступ к современной, качественной и бесплатной медицинской помощи», – подчеркнул Ляшко.

С 1 января 2026 года в Украине введут ежегодный профилактический чек-ап для лиц от 40 лет. Обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства будут бесплатными, а пройти их можно будет в государственных, коммунальных или частных учреждениях по выбору. Эти меры направлены на раннее выявление болезней, которые являются основными причинами преждевременной смертности.

Ментальное здоровье и инфраструктура

К концу 2025 года сеть центров ментального здоровья вырастет до 200 учреждений (сейчас их 137, из которых 114 работают в кластерных и надкластерных больницах). Эти центры оказывают психосоциальную и психиатрическую помощь в безопасной среде без стигматизации. В сфере инфраструктуры реализуется 160 проектов на 20 млрд грн, с завершением 14 объектов до конца года, в частности новых корпусов в Ирпене, Ровенской области, Хмельницком, Кропивницком и восстановлением больниц в Николаевской и Херсонской областях.

Вакцинация и цифровизация

С 2026 года обновится Календарь профилактических прививок: девочки 12–13 лет получат бесплатную вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ), вторая прививка против кори перенесена на 4 года, а комбинированные вакцины уменьшат количество инъекций. В сфере цифровизации в этом году запустят е-Кабинет пациента для удобного выбора семейного врача и обновления данных, а также е-Лицензию для упрощения получения лицензий медучреждениями и ФЛП.

Поддержка медиков и доступность в общинах

Для реинтеграции боевых медиков в гражданскую медицину создаются условия для признания их опыта, продолжения обучения и работы в экстренной помощи, а также упрощенного поступления по программе «Парамедик». Молодые врачи, которые будут работать в сельских или прифронтовых общинах, получат единовременное пособие в размере 200 тыс. грн и служебное жилье. Финансирование первичного звена увеличится для повышения зарплат медработникам.

Качество медицинских услуг

Новая институция будет оценивать качество услуг в медучреждениях. Вводятся единые стандарты реабилитации, расширяется программа «Доступные лекарства» для сердечно-сосудистых заболеваний и гормонозависимого рака молочной железы, а также бесплатное плановое стентирование и обновленные тарифы на кардиохирургические операции. Эти шаги направлены на снижение смертности от инфарктов и уменьшение потребности в лечении за рубежом.

