Нові лікарні, чекапи та зарплати медикам – які зміни схвалив Кабмін у медицині

12:01, 11 вересня 2025
Уряд затвердив Програму дій на 2025 рік, яка передбачає профілактичні чекапи, цифровізацію та підтримку медиків.
Нові лікарні, чекапи та зарплати медикам – які зміни схвалив Кабмін у медицині
Кабінет Міністрів України схвалив Програму дій на 2025 рік і передав її на розгляд Верховної Ради. Документ окреслює ключові кроки для зміцнення системи охорони здоров’я, спрямовані на забезпечення якісної та доступної медичної допомоги для всіх українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Комплексний підхід до реформ
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що програма включає вісім операційних цілей, які доповнюють Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. Вони охоплюють профілактику, цифровізацію, модернізацію інфраструктури та підвищення якості медичних послуг. «Наша мета – щоб у кожній громаді українці мали доступ до сучасної, якісної та безоплатної медичної допомоги», – підкреслив Ляшко.

З 1 січня 2026 року в Україні запровадять щорічний профілактичний чекап для осіб від 40 років. Обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади будуть безоплатними, а пройти їх можна буде в державних, комунальних або приватних закладах за вибором. Ці заходи спрямовані на раннє виявлення хвороб, які є основними причинами передчасної смертності.

Ментальне здоров’я та інфраструктура
До кінця 2025 року мережа центрів ментального здоров’я зросте до 200 закладів (зараз їх 137, з яких 114 працюють у кластерних і надкластерних лікарнях). Ці центри надають психосоціальну та психіатричну допомогу в безпечному середовищі без стигматизації. У сфері інфраструктури реалізується 160 проєктів на 20 млрд грн, із завершенням 14 об’єктів до кінця року, зокрема нових корпусів в Ірпені, Рівненщині, Хмельницькому, Кропивницькому та відновленням лікарень на Миколаївщині й Херсонщині.

Вакцинація та цифровізація
З 2026 року оновиться Календар профілактичних щеплень: дівчата 12–13 років отримають безоплатну вакцинацію від вірусу папіломи людини (ВПЛ), друге щеплення проти кору перенесено на 4 роки, а комбіновані вакцини зменшать кількість ін’єкцій. У сфері цифровізації цього року запустять е-Кабінет пацієнта для зручного вибору сімейного лікаря та оновлення даних, а також е-Ліцензію для спрощення отримання ліцензій медзакладами та ФОПами.

Підтримка медиків і доступність у громадах
Для реінтеграції бойових медиків у цивільну медицину створюються умови для визнання їхнього досвіду, продовження навчання та роботи в екстреній допомозі, а також спрощений вступ за програмою «Парамедик». Молоді лікарі, які працюватимуть у сільських чи прифронтових громадах, отримають одноразову допомогу 200 тис. грн і службове житло. Фінансування первинної ланки зросте для підвищення зарплат медпрацівникам.

Якість медичних послуг
Нова інституція оцінюватиме якість послуг у медзакладах. Запроваджуються єдині стандарти реабілітації, розширюється програма «Доступні ліки» для серцево-судинних захворювань і гормонозалежного раку молочної залози, а також безоплатне планове стентування та оновлені тарифи на кардіохірургічні операції. Ці кроки спрямовані на зниження смертності від інфарктів і зменшення потреби в лікуванні за кордоном.

МОЗ Кабінет Міністрів України медицина

