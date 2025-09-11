Как военным пройти ВЛК из-за границы – пошаговая инструкция

В Украине ввели дистанционную ВЛК для военных, проходящих лечение за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны о введении экспериментального проекта, который позволит военнослужащим, находящимся на длительном лечении за рубежом, проходить военно-врачебную экспертизу (ВВЭ) дистанционно. Проект направлен на упрощение процедуры для защитников, которые не могут вернуться в Украину из-за состояния здоровья.

Как будет работать дистанционная ВВК

Проект касается военнослужащих Сил обороны и безопасности Украины, в частности гражданской защиты и полиции, которые пострадали из-за российской агрессии и находятся на непрерывном лечении за рубежом не менее 12 месяцев. Для прохождения ВЛК военный или его законный представитель должен передать командиру воинской части заверенные и переведенные на украинский язык копии медицинских документов иностранного медучреждения. В документах необходимо указать диагноз по Международной классификации болезней (МКБ-10 или МКБ-11).

Воинская часть передает документы и направление в ВЛК, которая в течение 10 дней рассматривает материалы и принимает решение о годности или негодности к службе. По результатам выдается справка, которую направляют командиру части. Военные, прошедшие дистанционную ВЛК, после возвращения в Украину не подлежат повторному медосмотру.

В перечень состояний, позволяющих проходить дистанционную ВЛК, входят:

злокачественные новообразования;

заболевания глаз и придаточного аппарата;

травмы головы, шеи, позвоночника, спинного мозга, нервов;

травмы внутренних органов;

травмы верхних и нижних конечностей;

термические и химические ожоги.

Экспериментальный проект будет действовать в течение года с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.