Практика судів
  1. В Україні

Як військовим пройти ВЛК з-за кордону – покрокова інструкція

12:36, 11 вересня 2025
В Україні запровадили дистанційну ВЛК для військових на лікуванні за кордоном.
Як військовим пройти ВЛК з-за кордону – покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо запровадження експериментального проекту, який дозволить військовослужбовцям, що перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, проходити військово-лікарську експертизу (ВЛК) дистанційно. Проект спрямований на спрощення процедури для захисників, які не можуть повернутися в Україну через стан здоров’я.

Як працюватиме дистанційна ВЛК
Проект стосується військовослужбовців Сил оборони та безпеки України, зокрема цивільного захисту й поліції, які постраждали через російську агресію та перебувають на безперервному лікуванні за кордоном щонайменше 12 місяців. Для проходження ВЛК військовий або його законний представник має передати командиру військової частини завірені та перекладені українською мовою копії медичних документів іноземного медзакладу. У документах необхідно вказати діагноз за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10 або МКХ-11).

Військова частина передає документи та направлення до ВЛК, яка протягом 10 днів розглядає матеріали й ухвалює рішення про придатність або непридатність до служби. За результатами видається довідка, яку надсилають командиру частини. Військові, які пройшли дистанційну ВЛК, після повернення в Україну не підлягатимуть повторному медогляду.

До переліку станів, що дозволяють проходити дистанційну ВЛК, входять:

  • злоякісні новоутворення;
  • хвороби очей та придаткового апарату;
  • травми голови, шиї, хребта, спинного мозку, нервів;
  • травми внутрішніх органів;
  • травми верхніх і нижніх кінцівок;
  • термічні та хімічні опіки.

Експериментальний проект діятиме протягом року з моменту набрання чинності відповідної постанови уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Кабінет Міністрів України ВЛК кордон медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Верховний Суд скасував рішення ВККС стосовно кандидата, який не пройшов етап співбесід у конкурсі до апеляційних судів

КАС ВС вказав, що вмотивованість рішення ВККС про визнання особи такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, є не лише формальним дотриманням вимог закону, а повинна забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

На створення двох нових спецсудів СОАС та СААС виділять 1,7 млн грн — Президент підписав зміни до бюджету

Основне завдання СОАС та СААС буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду