Як військовим пройти ВЛК з-за кордону – покрокова інструкція

В Україні запровадили дистанційну ВЛК для військових на лікуванні за кордоном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо запровадження експериментального проекту, який дозволить військовослужбовцям, що перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, проходити військово-лікарську експертизу (ВЛК) дистанційно. Проект спрямований на спрощення процедури для захисників, які не можуть повернутися в Україну через стан здоров’я.

Як працюватиме дистанційна ВЛК

Проект стосується військовослужбовців Сил оборони та безпеки України, зокрема цивільного захисту й поліції, які постраждали через російську агресію та перебувають на безперервному лікуванні за кордоном щонайменше 12 місяців. Для проходження ВЛК військовий або його законний представник має передати командиру військової частини завірені та перекладені українською мовою копії медичних документів іноземного медзакладу. У документах необхідно вказати діагноз за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10 або МКХ-11).

Військова частина передає документи та направлення до ВЛК, яка протягом 10 днів розглядає матеріали й ухвалює рішення про придатність або непридатність до служби. За результатами видається довідка, яку надсилають командиру частини. Військові, які пройшли дистанційну ВЛК, після повернення в Україну не підлягатимуть повторному медогляду.

До переліку станів, що дозволяють проходити дистанційну ВЛК, входять:

злоякісні новоутворення;

хвороби очей та придаткового апарату;

травми голови, шиї, хребта, спинного мозку, нервів;

травми внутрішніх органів;

травми верхніх і нижніх кінцівок;

термічні та хімічні опіки.

Експериментальний проект діятиме протягом року з моменту набрання чинності відповідної постанови уряду.

