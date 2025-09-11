Практика судов
  1. В Украине

10000 долларов за фиктивное трудоустройство для бронирования — на взятке погорел сотрудник Минобороны

11:14, 11 сентября 2025
Чиновник обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на критически важное предприятие.
10000 долларов за фиктивное трудоустройство для бронирования — на взятке погорел сотрудник Минобороны
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении сотруднику Минобороны, который за 10 тысяч долларов обещал фиктивное трудоустройство с целью предоставления бронирования. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Отмечается, что подозреваемый обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на предприятие, имеющее статус критически важного.

«В частности, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США он предлагал содействовать во внесении сведений в систему «Резерв+» для оформления отсрочки от призыва под видом официального пребывания в трудовых отношениях с таким предприятием», — заявили в ведомстве.

После предоставления военнообязанному бронирования и получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов США злоумышленник был задержан, а предмет неправомерной выгоды изъят.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Минобороны мобилизация бронирование воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Кабмин изменил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, введя туда Наталью Алюшину

При этом из состава комиссии исключили Олега Войтовича, Эмине Джапарову, Андрея Заболотного и Олега Канцурова.

Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».

Систему е-нотариата и опцию расторжения брака через Дию введут до 31 декабря – программа действий Кабмина

Также Кабмин предлагает ввести дистанционное совершение нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду