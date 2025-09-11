10000 долларов за фиктивное трудоустройство для бронирования — на взятке погорел сотрудник Минобороны

Чиновник обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на критически важное предприятие.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении сотруднику Минобороны, который за 10 тысяч долларов обещал фиктивное трудоустройство с целью предоставления бронирования. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Отмечается, что подозреваемый обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на предприятие, имеющее статус критически важного.

«В частности, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США он предлагал содействовать во внесении сведений в систему «Резерв+» для оформления отсрочки от призыва под видом официального пребывания в трудовых отношениях с таким предприятием», — заявили в ведомстве.

После предоставления военнообязанному бронирования и получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов США злоумышленник был задержан, а предмет неправомерной выгоды изъят.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

