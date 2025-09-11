Практика судів
10000 доларів за фіктивне працевлаштування для бронювання — на хабарі погорів працівник Міноборони

11:14, 11 вересня 2025
Посадовець обіцяв сприяти у виключенні з військового обліку військовозобов’язаних чоловіків та їх подальшого бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на критичне важливе підприємство.
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру працівнику Міноборони, який за 10 тисяч доларів обіцяв фіктивне працевлаштування з метою надання бронювання. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Зазначається, що підозрюваний обіцяв сприяти у виключенні з військового обліку військовозобов’язаних чоловіків та їх подальшого бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого.

«Зокрема, за грошову винагороду у розмірі 10 тис доларів США він пропонував сприяти у внесенні відомостей до системи «Резерв+» для оформлення відстрочки від призову під виглядом офіційного перебування у трудових відносинах з таким підприємством», - заявили у відомстві.

Після надання військовозобов'язаному бронювання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 10 тис доларів США зловмисника затримали, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У відомстві додали, що наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

