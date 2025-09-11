10000 доларів за фіктивне працевлаштування для бронювання — на хабарі погорів працівник Міноборони

Посадовець обіцяв сприяти у виключенні з військового обліку військовозобов’язаних чоловіків та їх подальшого бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на критичне важливе підприємство.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру працівнику Міноборони, який за 10 тисяч доларів обіцяв фіктивне працевлаштування з метою надання бронювання. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Зазначається, що підозрюваний обіцяв сприяти у виключенні з військового обліку військовозобов’язаних чоловіків та їх подальшого бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого.

«Зокрема, за грошову винагороду у розмірі 10 тис доларів США він пропонував сприяти у внесенні відомостей до системи «Резерв+» для оформлення відстрочки від призову під виглядом офіційного перебування у трудових відносинах з таким підприємством», - заявили у відомстві.

Після надання військовозобов'язаному бронювання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 10 тис доларів США зловмисника затримали, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У відомстві додали, що наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

