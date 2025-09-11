Практика судов
  1. В Украине

Света хватит для 600 тысяч домов на 2 часа – в Украине открыли крупнейший энергонакопительный комплекс

19:38, 11 сентября 2025
В Украине заработал крупнейший комплекс систем хранения энергии на 200 МВт.
Света хватит для 600 тысяч домов на 2 часа – в Украине открыли крупнейший энергонакопительный комплекс
Фото: mev.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начал работу крупнейший комплекс систем хранения энергии мощностью 200 МВт. Комплекс, построенный за рекордный год в Киевской и Днепропетровской областях, включает шесть объектов и способен накапливать 400 МВт·ч электроэнергии, достаточно для обеспечения 600 тысяч домохозяйств в течение двух часов. Инвестиции в проект составили 125 млн евро, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Министр энергетики Светлана Гринчук во время церемонии открытия подчеркнула ключевую роль комплекса для энергетической безопасности Украины. «Каждый раз, когда враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, он только ускоряет наше движение в будущее. Запуск этого комплекса – практический шаг для усиления энергетической устойчивости Украины. Новые мощности повышают надежность и гибкость системы, уменьшают риски аварийных отключений и позволяют эффективно готовиться к зимнему периоду. Это также открывает новые возможности для развития возобновляемой энергетики и децентрализации энергосистемы», – отметила она. Комплекс обеспечивает балансировку энергосистемы, регулирование частоты и стабильное энергоснабжение, что особенно важно в условиях войны и роста доли «зеленой» энергии.

Проект является частью Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года. Гринчук поблагодарила ДТЭК и Fluence за внедрение передовых технологий, подчеркнув, что цель – не только восстановление, но и создание современной, устойчивой и экологичной энергетической системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду