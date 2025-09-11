Света хватит для 600 тысяч домов на 2 часа – в Украине открыли крупнейший энергонакопительный комплекс

В Украине заработал крупнейший комплекс систем хранения энергии на 200 МВт.

Фото: mev.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начал работу крупнейший комплекс систем хранения энергии мощностью 200 МВт. Комплекс, построенный за рекордный год в Киевской и Днепропетровской областях, включает шесть объектов и способен накапливать 400 МВт·ч электроэнергии, достаточно для обеспечения 600 тысяч домохозяйств в течение двух часов. Инвестиции в проект составили 125 млн евро, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Министр энергетики Светлана Гринчук во время церемонии открытия подчеркнула ключевую роль комплекса для энергетической безопасности Украины. «Каждый раз, когда враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, он только ускоряет наше движение в будущее. Запуск этого комплекса – практический шаг для усиления энергетической устойчивости Украины. Новые мощности повышают надежность и гибкость системы, уменьшают риски аварийных отключений и позволяют эффективно готовиться к зимнему периоду. Это также открывает новые возможности для развития возобновляемой энергетики и децентрализации энергосистемы», – отметила она. Комплекс обеспечивает балансировку энергосистемы, регулирование частоты и стабильное энергоснабжение, что особенно важно в условиях войны и роста доли «зеленой» энергии.

Проект является частью Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года. Гринчук поблагодарила ДТЭК и Fluence за внедрение передовых технологий, подчеркнув, что цель – не только восстановление, но и создание современной, устойчивой и экологичной энергетической системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.