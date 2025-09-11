Світла вистачить для 600 тисяч домівок на 2 години – в Україні відкрили найбільший енергонакопичувальний комплекс

В Україні запрацював найбільший комплекс систем зберігання енергії на 200 МВт.

В Україні розпочав роботу найбільший комплекс систем зберігання енергії потужністю 200 МВт. Комплекс, збудований за рекордний рік у Київській та Дніпропетровській областях, включає шість об’єктів і здатен накопичувати 400 МВт·год електроенергії, достатньо для забезпечення 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин. Інвестиції в проект склали 125 млн євро, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики Світлана Гринчук під час церемонії відкриття наголосила на ключовій ролі комплексу для енергетичної безпеки України. «Щоразу, коли ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, він лише прискорює наш рух у майбутнє. Запуск цього комплексу – практичний крок для посилення енергетичної стійкості України. Нові потужності підвищують надійність і гнучкість системи, зменшують ризики аварійних відключень та дозволяють ефективно готуватися до зимового періоду. Це також відкриває нові можливості для розвитку відновлюваної енергетики та децентралізації енергосистеми», – зазначила вона. Комплекс забезпечує балансування енергосистеми, регулювання частоти та стабільне енергопостачання, що особливо важливо в умовах війни та зростання частки «зеленої» енергії.

Проект є частиною Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. Гринчук подякувала ДТЕК і Fluence за впровадження передових технологій, підкресливши, що мета – не лише відновлення, а й створення сучасної, стійкої та екологічної енергетичної системи.

