Суд отказал Виктору Януковичу в отмене санкций

Виктор Янукович пытался оспорить решение Совета ЕС о введении против него санкций.

Общий суд Европейского Союза отклонил апелляцию бывшего президента Украины Виктора Януковича, который пытался оспорить решение Совета ЕС о введении против него санкций.

Суд установил, что основания для ограничений были полностью обоснованы. В частности, действия Януковича на посту президента способствовали дестабилизации в Украине, после бегства он не дистанцировался от российской власти. Кроме того, было учтено его недавнее участие в плане Кремля по устранению Президента Украины в начале марта 2022 года.

В решении подчеркивается, что Янукович несет ответственность за политику, которая угрожала территориальной целостности и независимости Украины.

Санкции против Януковича ЕС ввел еще в 2014 году: его активы заморозили, а въезд в страны-члены запретили. В 2022 году, после полномасштабного вторжения России, ограничения расширили.

