Суд відмовив Віктору Януковичу в скасуванні санкцій

Віктор Янукович намагався оскаржити рішення Ради ЄС про накладення на нього санкцій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Загальний суд Європейського Союзу відхилив апеляцію колишнього президента України Віктора Януковича, який намагався оскаржити рішення Ради ЄС про накладення на нього санкцій.

Суд встановив, що підстави для обмежень були цілком обґрунтовані. Зокрема, дії Януковича на посаді президента сприяли дестабілізації в Україні, після втечі він не дистанціювався від російської влади. Крім того, було враховано його нещодавню участь у плані Кремля щодо усунення Президента України на початку березня 2022 року.

У рішенні наголошується, що Янукович несе відповідальність за політику, яка загрожувала територіальній цілісності та незалежності України.

Санкції проти Януковича ЄС запровадив ще у 2014 році: його активи заморозили, а в’їзд до країн-членів заборонили. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії, обмеження розширили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.