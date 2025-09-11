В Украине стартует ежегодное оценивание госслужащих — открыт новый учебный курс

Открыт учебный курс «Определение результатов оценки служебной деятельности государственных служащих: алгоритм действий 2025».

Вскоре в Украине начнется ежегодное оценивание результатов деятельности государственных служащих. Для подготовки к этому процессу на платформе Высшей школы публичного управления уже доступен новый учебный курс «Определение результатов оценивания служебной деятельности государственных служащих: алгоритм действий 2025». Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Программа разработана для представителей служб управления персоналом государственных органов и охватывает ключевые темы:

основные подходы к определению результатов выполнения задач в госорганах;

подготовка проекта приказа или распоряжения относительно результатов оценивания;

консультативная поддержка госслужащих в процессе оценивания;

утверждение выводов по итогам оценивания.

Обучение будет проходить в формате самостоятельной проработки материалов. В конце сентября для участников организуют онлайн-сессию в формате открытого диалога со спикерами.

Доступ к регистрации на онлайн-сессию откроется только после выполнения двух условий:

регистрация на Портале управления знаниями по программе;

прохождение финального тестирования и получение сертификата после самостоятельного обучения.

По результатам успешного обучения участники получат сертификат Высшей школы публичного управления на 0,5 кредита ECTS.

