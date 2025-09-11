В Україні стартує щорічне оцінювання держслужбовців — відкрито новий навчальний курс

Відкрито навчальний курс «Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців: алгоритм дій 2025».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Невдовзі в Україні розпочнеться щорічне оцінювання результатів діяльності державних службовців. Для підготовки до цього процесу на платформі Вищої школи публічного управління вже доступний новий навчальний курс «Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців: алгоритм дій 2025». Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби.

Програма розроблена для представників служб управління персоналом державних органів і охоплює ключові теми:

основні підходи до визначення результатів виконання завдань у держорганах;

підготовка проекту наказу або розпорядження щодо результатів оцінювання;

консультативна підтримка держслужбовців у процесі оцінювання;

затвердження висновків за підсумками оцінювання.

Навчання проходитиме у форматі самостійного опрацювання матеріалів. Наприкінці вересня для учасників організують онлайн-сесію у форматі відкритого діалогу зі спікерами.

Доступ до реєстрації на онлайн-сесію відкриється лише після виконання двох умов:

реєстрація на Порталі управління знаннями за програмою;

проходження фінального тестування та отримання сертифіката після самостійного навчання.

За результатами успішного навчання учасники отримають сертифікат Вищої школи публічного управління на 0,5 кредитів ЄКТС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.