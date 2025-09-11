В Одессе задержаны три дельца, которые за $11500 переправляли военнообязанных в Молдову

Трое мужчин из разных регионов Украины объединились, чтобы за деньги нелегально переправить военнообязанного через границу.

В Одессе задержали трёх дельцов, которые организовали незаконное переправление военнообязанного в Молдову за 11 500 долларов. Об этом сообщает полиция региона.

Злоумышленники – мужчины 22, 25 и 29 лет из Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

Установлено, что николаевец нашёл в Одессе «клиента» и пообещал со своими сообщниками за вознаграждение в 11 500 долларов помочь попасть в Молдову в обход пунктов пропуска.

Согласившись, «клиент» встретился в одном из районов областного центра с дельцом и перевёл на его электронный кошелёк 3000 долларов задатка за «услугу». Далее к сделке подключились двое других фигурантов.

Злоумышленник из Винницкой области обеспечил мужчине поездку в один из приграничных населённых пунктов Подольского района Одесской области, а местный – карту с пошаговым маршрутом на молдавскую сторону.

Согласно плану дельцов, «клиент» должен был дождаться ночи в заброшенном здании неподалёку от границы и по их указаниям отправиться в пешее «путешествие» в обход пограничных нарядов. После удачного «похода» от «путешественника» ждали полного расчёта.

Полицейские задержали всех трёх правонарушителей в процессуальном порядке в Виннице, Одессе и на Подолье.

В качестве вещественных доказательств следователи изъяли у них мобильные телефоны и автомобиль. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Следователи сообщили дельцам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В зависимости от ролей, они подозреваются в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, совершённых по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, – 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Сейчас по ходатайству следователей суд избрал им меры пресечения: николаевцу и винничанину – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 477 250 и 242 240 гривен, жителю Одесской области – ночной домашний арест.

