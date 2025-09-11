Практика судів
  1. В Україні

В Одесі затримали трьох ділків, які за $11500 переправляли військовозобов’язаних до Молдови

18:53, 11 вересня 2025
Троє чоловіків із різних регіонів України об’єдналися, щоб за гроші нелегально переправити військовозобов’язаного через кордон.
В Одесі затримали трьох ділків, які за $11500 переправляли військовозобов’язаних до Молдови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі затримали трьох ділків, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови за 11500 доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

Зловмисники – чоловіки 22, 25 29 років з Вінниччини, Одещини й Миколаївщини.

Встановлено, що миколаївець підшукав в Одесі «клієнта» і пообіцяв зі своїми спільниками за 11500 доларів винагороди допомогти потрапити до Молдови в обхід пунктів пропуску.

Погодившись, «клієнт» зустрівся в одному з районів обласного центру з ділком та перерахував на його електронний гаманець 3000 доларів завдатку за «послугу». Далі до оборудки доєдналися двоє інших фігурантів.

Зловмисник з Вінниччини забезпечив чоловіку поїздку до одного з прикордонних населених пунктів Подільського району Одещини, а місцевий – картою з покроковим маршрутом на молдавську сторону.

Згідно із планом ділків, «клієнт» мав дочекатися ночі в закинутій будівлі неподалік кордону, і за їхніми вказівками вирушити в пішу «подорож» в обхід прикордонних нарядів. Після вдалого «походу» від «мандрівника» чекали повного розрахунку.

Поліцейські затримали всіх трьох правопорушників у процесуальному порядку у Вінниці, Одесі та на Подільщині.

В якості речових доказів слідчі вилучили в них мобільні телефони та автомобіль. Вирішується питання щодо накладення на майно арешту.

Слідчі повідомили ділкам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Залежно від ролей, вони підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, скоєних за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. 

Максимальне  покарання, яке загрожує підозрюваним, – 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням слідчих суд обрав їм запобіжні заходи: миколаївцю та  вінничанину – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 477 250 та 242 240 гривень, жителю Одещини – нічний домашній арешт. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Одеса мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Член комітету з нацбезпеки запропонував підняти у ТЦК зарплати на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури

«Якщо ми хочемо мати ефективні ТЦК, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну плату на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури» – член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду