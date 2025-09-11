В Одесі затримали трьох ділків, які за $11500 переправляли військовозобов’язаних до Молдови

Троє чоловіків із різних регіонів України об’єдналися, щоб за гроші нелегально переправити військовозобов’язаного через кордон.

В Одесі затримали трьох ділків, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови за 11500 доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

Зловмисники – чоловіки 22, 25 29 років з Вінниччини, Одещини й Миколаївщини.

Встановлено, що миколаївець підшукав в Одесі «клієнта» і пообіцяв зі своїми спільниками за 11500 доларів винагороди допомогти потрапити до Молдови в обхід пунктів пропуску.

Погодившись, «клієнт» зустрівся в одному з районів обласного центру з ділком та перерахував на його електронний гаманець 3000 доларів завдатку за «послугу». Далі до оборудки доєдналися двоє інших фігурантів.

Зловмисник з Вінниччини забезпечив чоловіку поїздку до одного з прикордонних населених пунктів Подільського району Одещини, а місцевий – картою з покроковим маршрутом на молдавську сторону.

Згідно із планом ділків, «клієнт» мав дочекатися ночі в закинутій будівлі неподалік кордону, і за їхніми вказівками вирушити в пішу «подорож» в обхід прикордонних нарядів. Після вдалого «походу» від «мандрівника» чекали повного розрахунку.

Поліцейські затримали всіх трьох правопорушників у процесуальному порядку у Вінниці, Одесі та на Подільщині.

В якості речових доказів слідчі вилучили в них мобільні телефони та автомобіль. Вирішується питання щодо накладення на майно арешту.

Слідчі повідомили ділкам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Залежно від ролей, вони підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, скоєних за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, – 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням слідчих суд обрав їм запобіжні заходи: миколаївцю та вінничанину – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 477 250 та 242 240 гривень, жителю Одещини – нічний домашній арешт.

