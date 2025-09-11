Практика судов
Поля с каннабисом и 185 млн грн прибыли: второй сезон украинских «Джентельменов» Гая Ричи закончился

13:02, 11 сентября 2025
В Украине провели второй этап спецоперации «Джентльмены» против выхода наркотиков на «черный рынок».
Национальная полиция заявила о втором этапе спецоперации, в рамках которой было проведено более 150 обысков в 23 областях Украины. Напомним, в августе мы сообщали о спецоперации по разоблачению наркобизнеса «Джентльмены».

Правоохранители задокументировали факты незаконного выращивания конопли и мака, а также сбыта готовой продукции. В результате изъято 740 кг каннабиса, 15 кг психотропного вещества alpha-PVP, более 15 тысяч кустов наркосодержащих растений, пищевые продукты с тетрагидроканнабинолом, оборудование для выращивания наркотических культур, оружие и боеприпасы.

Благодаря спецоперации полиция предотвратила попадание около 3,7 тонны наркотиков к потребителям. По оценкам правоохранителей, их продажа могла принести группировкам более 185 млн грн прибыли.

О подозрении сообщено 38 лицам по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Среди резонансных случаев:
• Винницкая область — задержано 6 человек, которые выращивали коноплю в лесистой местности и сбывали каннабис оптовыми партиями по Украине.
• Волынь — разоблачена группа во главе с 53-летним организатором, которая изготавливала каннабис и продукты питания с психотропами (масло, печенье, конфеты) и отправляла их «заказчикам».
• Черкасская область — ликвидирована схема 39-летнего мужчины и его сообщников, которые выращивали коноплю в особо крупных масштабах и готовились продавать продукцию оптом.

Название спецоперации — «Джентльмены» — созвучно с популярным сериалом Гая Ричи The Gentlemen, где главный герой внезапно оказывается втянутым в мир криминала и марихуановых плантаций.

Как и в сериале, здесь тоже речь идет о больших деньгах, незаконном выращивании конопли и целой сети преступников, которые наладили производство и сбыт наркотиков. Только в отличие от вымышленной истории с британским юмором, украинские «Джентльмены» — это жесткая реальность, в которой правоохранители ликвидировали наркопосевы, изъяли 3,7 тонны запрещенных веществ и заблокировали прибыль группировок в более чем 185 миллионов гривен.

