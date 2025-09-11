Поля з канабісом і 185 млн грн прибутку: другий сезон українських «Джентельменів» Гая Річі закінчився

В Україні провели другий етап спецоперації «Джентельмени» проти виходу на «чорний ринок» наркотиків.

Національна поліція заявила про другий етап спецоперації, у рамках якої було здійснено понад 150 обшуків у 23 областях України. Нагадаємо, що у серпні ми писали про спецоперацію з викриття наркобізнесу «Джентельмени».

Правоохоронці задокументували факти незаконного вирощування конопель і маку, а також збуту готової продукції. В результаті вилучено 740 кг канабісу, 15 кг психотропної речовини alpha-PVP, понад 15 тисяч кущів нарковмісних рослин, харчові продукти з тетрагідроканабінолом, обладнання для вирощування наркотичних культур, зброю та боєприпаси.

Завдяки спецоперації поліція запобігла потраплянню близько 3,7 тонни наркотиків до споживачів. За оцінками правоохоронців, їхній продаж міг принести угрупованням понад 185 млн грн прибутку.

Про підозру повідомлено 38 особам за статтями 307 та 310 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Серед резонансних випадків:

Вінниччина — затримано 6 осіб, які вирощували коноплі в лісовій місцевості та збували канабіс гуртовими партіями по Україні.

— викрито групу на чолі з 53-річним організатором, яка виготовляла канабіс та продукти харчування з психотропами (масло, печиво, цукерки) й відправляла їх «замовникам». Черкащина — ліквідовано схему 39-річного чоловіка та його спільників, які вирощували коноплі у великих масштабах і готувалися продавати продукцію гуртом.

Назва спецоперації — «Джентельмени» — звучить співзвучно з популярним серіалом Гая Річі The Gentlemen, де головний герой раптово опиняється втягнутим у світ криміналу та марихуанових плантацій.

Як і в серіалі, тут теж ідеться про великі гроші, незаконне вирощування конопель та цілу мережу злочинців, які налагодили виробництво й збут наркотиків. Тільки на відміну від вигаданої історії з британським гумором, українські «Джентельмени» — це жорстка реальність, у якій правоохоронці ліквідували наркопосіви, вилучили 3,7 тонни заборонених речовин та заблокували прибуток угруповань у понад 185 мільйонів гривень.

