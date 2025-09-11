Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области задержали должностное лицо ВЛК, которое за $5 тысяч обещало помочь с оформлением инвалидности

16:48, 11 сентября 2025
Член ВЛК за взятку предлагал оформить инвалидность жене военнообязанного, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации.
В Полтавской области задержали должностное лицо ВЛК, которое за $5 тысяч обещало помочь с оформлением инвалидности
В Полтавской области правоохранители разоблачили члена военно-врачебной комиссии Кременчугского районного ТЦК, который за взятку обещал помочь с оформлением фиктивных документов для уклонения от мобилизации. Об этом сообщает полиция региона.

По данным, должностное лицо требовало от мужчины, подлежащего мобилизации, 5 тысяч долларов. За эти деньги он гарантировал влияние на членов экспертной комиссии и оформление фиктивных медицинских документов.

На их основании жене военнообязанного должны были установить вторую группу инвалидности, что предоставило бы мужчине отсрочку от мобилизации «для ухода за женой».

Злоумышленника задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Во время обысков у фигуранта и его вероятных сообщников изъяли:

  • медицинскую документацию,
  • более 80 тысяч долларов,
  • более 3 тысяч евро,
  • более 500 тысяч гривен,
  • документы на зарубежную недвижимость и другие вещественные доказательства.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом, сопряженное с вымогательством такой выгоды).

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысячи гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

