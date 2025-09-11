На Полтавщині затримали посадовця ВЛК, який за $5 тисяч обіцяв допомогти з оформленням інвалідності

Член ВЛК за хабар пропонував оформити інвалідність дружині військовозобов’язаного, щоб той отримав відстрочку від мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Полтавській області правоохоронці викрили члена військово-лікарської комісії Кременчуцького районного ТЦК, який за хабар обіцяв допомогти з оформленням фіктивних документів для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними, посадовець вимагав від чоловіка, що підлягає мобілізації, 5 тисяч доларів. За ці кошти він гарантував вплив на членів експертної комісії та оформлення фіктивних медичних документів.

На їх підставі дружині військовозобов’язаного мали встановити другу групу інвалідності, що надало б чоловікові відстрочку від мобілізації «для догляду за дружиною».

Зловмисника затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Під час обшуків у фігуранта та його ймовірних спільників вилучили:

медичну документацію,

понад 80 тисяч доларів,

понад 3 тисяч євро,

понад 500 тисяч гривень,

документи на закордонну нерухомість та інші речові докази.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.