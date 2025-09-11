Практика судов
Пенсии в Украине — кто может получать дополнительно 2361 грн

20:14, 11 сентября 2025
Место жительства может принести доплату некоторым пенсионерам.
В 2025 году неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зонах отселения, получают ежемесячную доплату в размере одного прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 гривну. Это предусмотрено статьей 45 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", информируют в Пенсионном фонде.

Доплата предоставляется пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.

В то же время, право на получение этой надбавки имеют только те граждане, которые проживали или работали на указанных территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Обязательным условием для получения выплат является наличие официального статуса пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы и соответствующего удостоверения.

Факт постоянного проживания в зоне радиоактивного загрязнения будет проверяться автоматически по данным Государственной миграционной службы.

Прибавку назначат только тем лицам, которые действительно непрерывно проживают в соответствующей зоне, не переехали туда из других регионов и имеют статус пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС.

