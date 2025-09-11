Пенсії в Україні — хто може отримувати додатково 2361 грн

Місце проживання може принести доплату деяким пенсіонерам.

ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у зонах відселення, отримують щомісячну доплату в розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 гривню. Це передбачено статтею 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», інформують у Пенсійному фонді.

Доплата надається пенсіонерам, які постійно мешкають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

Водночас право на отримання цієї надбавки мають лише ті громадяни, які проживали або працювали на зазначених територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Обов’язковою умовою для отримання виплат є наявність офіційного статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, та відповідного посвідчення.

Факт постійного проживання в зоні радіоактивного забруднення перевірятиметься автоматично за даними Державної міграційної служби.

Надбавку призначать лише тим особам, які дійсно безперервно проживають у відповідній зоні, не переїхали туди з інших регіонів та мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.