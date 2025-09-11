Практика судов
  1. В Украине

Запуск системы еАкциз в Украине перенесенный на год – Михаил Федоров

15:18, 11 сентября 2025
В Украине бизнес будет тестировать еАкциз с ноября, запуск системы перенесли на 2026 год.
Запуск системы еАкциз в Украине перенесенный на год – Михаил Федоров
Фото: FEDOROV
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С ноября 2025 года украинский бизнес начнет тестирование полного функционала системы еАкциз, а ее полноценный запуск состоится 1 ноября 2026 года, а не в январе, как планировалось ранее. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров после встречи с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Система еАкциз, разработанная для повышения прозрачности оборота алкогольной и табачной продукции, находится на финальном этапе создания. Она значительно сложнее аналогов в странах ЕС и была профинансирована донорами без привлечения государственных средств. Тестирование отдельных функций началось в марте 2025 года, несмотря на вызовы, такие как кибератаки, перебои в работе реестров и смену донора после приостановки финансирования USAID. С ноября бизнес получит доступ к полному функционалу, а с января 2026 года – к офлайн-приложениям.

Федоров подчеркнул, что десятимесячный тестовый период, предусмотренный законом, позволит бизнесу адаптироваться к новым процессам. Во избежание рисков во время перехода тестирование планируют продлить до ноября 2026 года, что будет предложено профильному комитету Верховной Рады.

Министр обратится к председателю комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство. Проект реализуется совместно с Министерством финансов, Государственной налоговой службой и при поддержке Фонда Евразия и Фонда Восточная Европа в рамках программы UK DIGIT.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Е-акциз Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду