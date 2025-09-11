В Черкассах сотрудника ТЦК дважды ударили топором во время проверки документов

Во время задержания мужчина также распылил газовый баллончик раздражающего действия в лицо другому сотруднику ТЦК.

В Черкассах задержали мужчину, который напал на двух военнослужащих во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК.

Инцидент произошел 11 сентября на улице Нарбутовской во время проведения мероприятий по оповещению.

«С целью проверки военно-учетных документов остановили мужчину, который отказался предоставить какие-либо документы и представляться. В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор», — заявили в ТЦК.

В результате один из военнослужащих получил два удара в голову.

Кроме того, во время задержания мужчина распылил баллончик раздражающего действия в лицо другому военнослужащему.

«После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи. Личность гражданина установили, он находился в розыске, а при себе, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, имел предмет, похожий на пистолет», — добавили в центре комплектования.

Как отметили в ТЦК, сейчас решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечении гражданина к уголовной ответственности.

