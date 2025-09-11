Практика судів
  1. В Україні

У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

14:42, 11 вересня 2025
Під час затримання чоловік також розпилив балончик подразнювальної дії в обличчя іншого працівника ТЦК.
Фото ілюстративне
У Черкасах затримали чоловіка напав на двох військовослужбовців під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК.

Інцидент трапився 11 вересня на вулиці Нарбутівській під час проведення заходів оповіщення.

«З метою перевірки військово-облікових документів зупинили чоловіка, який відмовився надати будь-які документи та представлятись. В ході спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Надалі громадянин різко почав розмахувати пакетом, в якому знаходився предмет, схожий на сокиру», - заявили у ТЦК.

Унаслідок цього один із військовослужбовців отримав два удари в голову.

Крім того, під час затримання чоловік розпилив балончик подразнювальної дії в обличчя іншого військовослужбовця.

«Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги. Особу громадянина встановили, він перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною подразнювальної дії мав предмет, схожий на пістолет», - додали у центрі комплектування.

Як зазначили у ТЦК, нині вирішують питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності.

