Какие льготы и выплаты получают Герои Украины и их семьи – подробности

Государство обеспечивает финансовую, жилищную и социальную поддержку Героям.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Звание Герой Украины, высшая государственная награда, присваивается за выдающийся героический поступок и сопровождается вручением ордена «Золотая Звезда», изготовленного из золота в форме пятиконечной звезды на венке из дубовых листьев. В качестве исключения, звание может быть присвоено посмертно иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни за героические действия во время Революции Достоинства (2013–2014). Об этом сообщила пресс-служба Киевского областного ТЦК и СП.

Льготы и гарантии для Героев Украины

Награжденные получают широкий спектр государственных гарантий:

Финансовые выплаты: единовременная выплата в размере 151 400 грн (50 прожиточных минимумов в 2025 году), ежемесячная выплата в размере 24 000 грн (три минимальные зарплаты), а для семей погибших героев – 8 000 грн ежемесячно.

Жилищные льготы: первоочередное обеспечение жильем (по указу Президента от августа 2024 года, это также касается семей погибших героев войны с Россией), бесплатный капитальный ремонт жилья, освобождение от платы за приватизацию.

Коммунальные льготы: освобождение от платы за квартиру, коммунальные услуги, сжиженный газ, домашний телефон и охранную сигнализацию.

Медицинские гарантии: бесплатное лечение, лекарства, санаторно-курортное оздоровление и изготовление зубных протезов (кроме тех, что из драгоценных металлов).

Транспортные льготы: компенсация 50 литров топлива в месяц, бесплатное предоставление автомобиля для лиц с инвалидностью (по медицинским показаниям) на 10 лет с возможностью замены.

Социальные гарантии: преимущественное право на трудоустройство, дополнительный отпуск до трех недель, бесплатное обучение в государственных или частных учреждениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.