Практика судів
  1. В Україні

Які пільги та виплати отримують Герої України та їхні родини – подробиці

20:32, 11 вересня 2025
Держава забезпечує фінансову, житлову та соціальну підтримку Героям.
Які пільги та виплати отримують Герої України та їхні родини – подробиці
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Звання Герой України, найвища державна відзнака, присвоюється за визначний геройський вчинок і супроводжується врученням ордена «Золота Зірка», виготовленого із золота у формі п’ятикутної зірки на вінку з дубового листя. Як виняток, звання може бути присвоєне посмертно іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні за героїчні дії під час Революції Гідності (2013–2014). Про це повідомила пресслужба Київського обласного ТЦК та СП.

Пільги та гарантії для Героїв України
Нагороджені отримують широкий спектр державних гарантій:

  • Фінансові виплати: одноразова виплата у 151 400 грн (50 прожиткових мінімумів у 2025 році), щомісячна виплата у 24 000 грн (три мінімальні зарплати), а для родин загиблих героїв – 8 000 грн щомісяця.
  • Житлові пільги: першочергове забезпечення житлом (за указом Президента від серпня 2024 року, це також стосується родин загиблих героїв війни з Росією), безоплатний капітальний ремонт житла, звільнення від плати за приватизацію.
  • Комунальні пільги: звільнення від плати за квартиру, комунальні послуги, скраплений газ, домашній телефон і охоронну сигналізацію.
  • Медичні гарантії: безкоштовне лікування, ліки, санаторно-курортне оздоровлення та виготовлення зубних протезів (окрім тих, що з дорогоцінних металів).
  • Транспортні пільги: компенсація 50 літрів пального на місяць, безкоштовне забезпечення автомобілем для осіб з інвалідністю (за медичними показаннями) на 10 років із можливістю заміни.
  • Соціальні гарантії: переважне право на працевлаштування, додаткова відпустка до трьох тижнів, безкоштовне навчання у державних чи приватних закладах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові пільги ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Член комітету з нацбезпеки запропонував підняти у ТЦК зарплати на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури

«Якщо ми хочемо мати ефективні ТЦК, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну плату на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури» – член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду