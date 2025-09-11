Які пільги та виплати отримують Герої України та їхні родини – подробиці

Держава забезпечує фінансову, житлову та соціальну підтримку Героям.

Звання Герой України, найвища державна відзнака, присвоюється за визначний геройський вчинок і супроводжується врученням ордена «Золота Зірка», виготовленого із золота у формі п’ятикутної зірки на вінку з дубового листя. Як виняток, звання може бути присвоєне посмертно іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні за героїчні дії під час Революції Гідності (2013–2014). Про це повідомила пресслужба Київського обласного ТЦК та СП.

Пільги та гарантії для Героїв України

Нагороджені отримують широкий спектр державних гарантій:

Фінансові виплати : одноразова виплата у 151 400 грн (50 прожиткових мінімумів у 2025 році), щомісячна виплата у 24 000 грн (три мінімальні зарплати), а для родин загиблих героїв – 8 000 грн щомісяця.

: одноразова виплата у 151 400 грн (50 прожиткових мінімумів у 2025 році), щомісячна виплата у 24 000 грн (три мінімальні зарплати), а для родин загиблих героїв – 8 000 грн щомісяця. Житлові пільги : першочергове забезпечення житлом (за указом Президента від серпня 2024 року, це також стосується родин загиблих героїв війни з Росією), безоплатний капітальний ремонт житла, звільнення від плати за приватизацію.

: першочергове забезпечення житлом (за указом Президента від серпня 2024 року, це також стосується родин загиблих героїв війни з Росією), безоплатний капітальний ремонт житла, звільнення від плати за приватизацію. Комунальні пільги : звільнення від плати за квартиру, комунальні послуги, скраплений газ, домашній телефон і охоронну сигналізацію.

: звільнення від плати за квартиру, комунальні послуги, скраплений газ, домашній телефон і охоронну сигналізацію. Медичні гарантії : безкоштовне лікування, ліки, санаторно-курортне оздоровлення та виготовлення зубних протезів (окрім тих, що з дорогоцінних металів).

: безкоштовне лікування, ліки, санаторно-курортне оздоровлення та виготовлення зубних протезів (окрім тих, що з дорогоцінних металів). Транспортні пільги : компенсація 50 літрів пального на місяць, безкоштовне забезпечення автомобілем для осіб з інвалідністю (за медичними показаннями) на 10 років із можливістю заміни.

: компенсація 50 літрів пального на місяць, безкоштовне забезпечення автомобілем для осіб з інвалідністю (за медичними показаннями) на 10 років із можливістю заміни. Соціальні гарантії: переважне право на працевлаштування, додаткова відпустка до трьох тижнів, безкоштовне навчання у державних чи приватних закладах.

