Трудоустраивали уклонистов для бронирования и забирали их зарплату — во Львовской области раскрыли схему

Правоохранители разоблачили схему незаконного бронирования военнообязанных.

Во Львовской области правоохранители выявили противоправную деятельность руководства одного из государственных лесохозяйственных предприятий, которое организовало схему фиктивного трудоустройства военнообязанных с целью получения ими «бронирования» от мобилизации.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, директор предприятия вместе с начальником охраны в течение 2024–2025 годов оформили на работу троих мужчин призывного возраста. Они получили отсрочку от мобилизации, однако фактически трудовых обязанностей не выполняли.

«Несмотря на отсутствие на рабочих местах, им систематически начислялась заработная плата, которую присваивало руководство. В результате таких действий государственному предприятию нанесен ущерб на более чем 365 тыс. грн», — заявили в прокуратуре.

Руководителю предприятия и начальнику охраны уже сообщено о подозрении.

Кроме того, суд избрал им меры пресечения: одному из подозреваемых — домашний арест, другому — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 240 тысяч гривен. Оба отстранены от занимаемых должностей.

