Працевлаштували ухилянтів для бронювання та забирали їх зарплату — на Львівщині викрили схему

Правоохоронці викрили схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці викрили протиправну діяльність керівництва одного із державних лісогосподарських підприємств, яке налагодило схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних з метою отримання ними «бронювання» від мобілізації.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, директор підприємства разом із начальником охорони упродовж 2024-2025 років оформили на роботу трьох чоловіків призовного віку. Вони отримали відстрочку від мобілізації, однак фактично трудових обов’язків не виконували.

«Попри відсутність на робочих місцях, їм систематично нараховувалась заробітна плата, яку привласнювало керівництво. Унаслідок таких дій державному підприємству завдано збитків на понад 365 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Керівнику підприємства та начальнику охорони вже повідомлено про підозру.

Крім того, суд обрав їм запобіжні заходи: одному із підозрюваних домашній арешт, іншому – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Обох відсторонено від займаних посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.