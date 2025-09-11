На Буковине задержали сотрудников ТЦК, которые хотели переправить уклонистов за границу

За свои «услуги» сотрудники ТЦК брали от 7 до 14 тысяч долларов с человека.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области правоохранители разоблачили двух сотрудников территориального центра комплектования, которые организовали схему незаконного переправления лиц через государственную границу. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Правоохранители установили, что военные пытались за деньги переправить в Румынию двух граждан, используя свое служебное положение. За свои «услуги» они брали от 7 до 14 тысяч долларов США с человека.

Одного из фигурантов задержали во время получения аванса в размере 3 тысяч евро. Впоследствии был задержан и его сообщник, который ожидал завершения сделки.

На данный момент обоим сообщено о подозрении, а судом избраны меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.