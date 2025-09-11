На Буковині затримали працівників ТЦК, які хотіли переправити ухилянтів за кордон

За свої «послуги» працівники ТЦК брали від 7 до 14 тисяч доларів з людини.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох працівників територіального центру комплектування, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці встановили, що військові намагалися за гроші переправити до Румунії двох громадян, використовуючи своє службове становище. За свої «послуги» вони брали від 7 до 14 тисяч доларів США з людини.

Одного із фігурантів затримали під час отримання 3 тисяч євро авансу. Згодом затримано і його спільника, який чекав завершення оборудки.

Наразі їм обом повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави.

