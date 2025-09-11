В Киеве будут судить злоумышленника, который возле многоэтажки расстрелял мужчину

В Киеве предстанет перед судом злоумышленник, который под стенами многоэтажного дома расстрелял жителя Троещины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел в марте на улице Оноре де Бальзака, в Деснянском районе. Тогда правоохранители обнаружили в подъезде многоэтажки 40-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями, от которых он погиб на месте.
Впоследствии полицейские задержали 47-летнего стрелка в городе Буча и изъяли у него орудие преступления.
В ходе следствия правоохранители установили, что злоумышленник приехал к месту проживания бывшей жены, чтобы забрать общего ребенка, где под стенами дома у него возник конфликт с ее новым сожителем.
В разгар ссоры нарушитель дважды выстрелил в сторону оппонента, а затем продолжил его преследовать и в подъезде сделал еще четыре выстрела, после чего скрылся на собственном автомобиле.
За умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
