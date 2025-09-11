У Києві судитимуть зловмисника, який біля багатоповерхівки розстріляв чоловіка

Чоловік приїхав до колишньої дружини аби забрати спільну дитину, де в нього виник конфлікт з її новим співмешканцем.

У Києві перед судом постане зловмисник, який під стінами багатоповерхівки розстріляв мешканця Троєщини. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався у березні на вулиці Оноре де Бальзака, що у Деснянському районі. Тоді, правоохоронці виявили у під’їзді багатоповерхівки 40-річного місцевого мешканця з вогнепальними пораненнями, від яких він загинув на місці події.

Згодом правоохоронці затримали 47-річного стрілка у місті Буча та вилучили у нього знаряддя злочину.

В ході слідства правоохоронці встановили, що зловмисник приїхав за місцем мешкання колишньої дружини аби забрати спільну дитину, де під стінами багатоповерхівки в нього виник конфлікт з її новим співмешканцем.

У розпалі сварки порушник двічі вистрелив зі зброї у бік співрозмовника, а потім продовжив його переслідувати та у під’їзді здійснив ще чотири постріли, після чого втік на власному автомобілі.

За умисне вбивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

