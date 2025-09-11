Практика судов
Убийство двух учеников в Винницкой области: суд избрал меру пресечения бывшему учителю

16:19, 11 сентября 2025
Подозреваемому в убийстве двоих детей в Шаргороде избрали меру пресечения — 60 суток без возможности внести залог.
Винницкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве двух учеников в городе Шаргород. Об этом сообщает Нацполиция.

Суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток.

Среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между бывшим преподавателем и одной из жертв.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Шаргороде 10 сентября произошла ужасная трагедия — на улице обнаружили двух подростков с ножевыми ранениями. Ученики местного лицея в возрасте 15 и 16 лет погибли на месте. Правоохранители предъявили подозрение 23-летнему бывшему учителю одного из ребят.

