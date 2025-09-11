Вбивство двох учнів на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід колишньому вчителю

Підозрюваному у вбивстві двох дітей у Шаргороді обрали запобіжний захід — 60 діб без можливості внести заставу.

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві двох учнів у місті Шаргород. Про це повідомляє Нацполіція.

Суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб.

Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між колишнім викладачем та одним із потерпілих.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Шаргороді 10 вересня сталася жахлива трагедія — на вулиці виявили двох підлітків із ножовими пораненнями. Учні місцевого ліцею віком 15 та 16 років, загинули на місці. Правоохоронці оголосили підозру 23-річному колишньому вчителю одного з хлопців.

