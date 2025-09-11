В Кропивницком через полгода судов родители вернули дочь, оставленную в «окошке жизни»

Из-за послеродовой депрессии мать оставила младенца.

В Кропивницком супруги воссоединились со своей восьмимесячной дочерью Маргаритой, которую мать, Алина Наумова, оставила в «окошке жизни» роддома в феврале 2025 года из-за послеродовой депрессии. Ребенка, которому на тот момент было полтора месяца, вернули родителям после решения Подольского районного суда, сообщило hromadske.

Судебный процесс длился более полугода, в течение которого Маргарита находилась в роддоме, а родителям сначала запрещали с ней видеться. Только после установления факта отцовства Подольский райсуд Кропивницкого 25 августа разрешил вернуть девочку в семью. По словам Алины, морально выдержать многочисленные судебные заседания было сложно, особенно из-за необходимости объяснять свое решение оставить ребенка. Процесс осложнялся отсутствием четких законодательных норм для таких случаев, а без ДНК-теста, несмотря на наличие документов, фото и видео, ребенка не отдавали.

Алина отметила, что Маргарита сначала привыкала к родителям, но теперь активно развивается: ползает, становится на ножки, реагирует на разговоры, взаимодействует со старшей сестрой и уже сказала первые слова – «папа» и «ням». После инцидента у матери диагностировали послеродовую депрессию, она продолжает принимать антидепрессанты и предоставила органам опеки справку от психиатра о своем психическом состоянии.

