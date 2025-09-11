Практика судов
  1. В Украине

В Кропивницком через полгода судов родители вернули дочь, оставленную в «окошке жизни»

23:30, 11 сентября 2025
Из-за послеродовой депрессии мать оставила младенца.
В Кропивницком через полгода судов родители вернули дочь, оставленную в «окошке жизни»
Фото: hromadske
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кропивницком супруги воссоединились со своей восьмимесячной дочерью Маргаритой, которую мать, Алина Наумова, оставила в «окошке жизни» роддома в феврале 2025 года из-за послеродовой депрессии. Ребенка, которому на тот момент было полтора месяца, вернули родителям после решения Подольского районного суда, сообщило hromadske.

Судебный процесс длился более полугода, в течение которого Маргарита находилась в роддоме, а родителям сначала запрещали с ней видеться. Только после установления факта отцовства Подольский райсуд Кропивницкого 25 августа разрешил вернуть девочку в семью. По словам Алины, морально выдержать многочисленные судебные заседания было сложно, особенно из-за необходимости объяснять свое решение оставить ребенка. Процесс осложнялся отсутствием четких законодательных норм для таких случаев, а без ДНК-теста, несмотря на наличие документов, фото и видео, ребенка не отдавали.

Алина отметила, что Маргарита сначала привыкала к родителям, но теперь активно развивается: ползает, становится на ножки, реагирует на разговоры, взаимодействует со старшей сестрой и уже сказала первые слова – «папа» и «ням». После инцидента у матери диагностировали послеродовую депрессию, она продолжает принимать антидепрессанты и предоставила органам опеки справку от психиатра о своем психическом состоянии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети Кропивницкий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду