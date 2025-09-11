У Кропивницькому через пів року судів батьки повернули доньку, залишену у «віконці життя»

Через післяпологову депресію мати залишила немовля.

Фото: hromadske

У Кропивницькому подружжя возз’єдналося зі своєю восьмимісячною донькою Маргаритою, яку мати, Аліна Наумова, залишила у «віконці життя» пологового будинку в лютому 2025 року через післяпологову депресію. Дитину, якій на той момент було півтора місяця, повернули батькам після рішення Подільського районного суду, повідомило hromadske.

Судовий процес тривав понад пів року, протягом якого Маргарита перебувала в пологовому будинку, а батькам спочатку забороняли з нею бачитися. Лише після встановлення факту батьківства Подільський райсуд Кропивницького 25 серпня дозволив повернути дівчинку в сім’ю. За словами Аліни, морально витримати численні судові засідання було складно, особливо через необхідність пояснювати своє рішення залишити дитину. Процес ускладнювався відсутністю чітких законодавчих норм для таких випадків, а без ДНК-тесту, попри наявність документів, фото та відео, дитину не віддавали.

Аліна зазначила, що Маргарита спочатку звикала до батьків, але тепер активно розвивається: повзає, стає на ніжки, реагує на розмови, взаємодіє зі старшою сестрою та вже сказала перші слова – «Тато» і «ням». Після інциденту у матері діагностували післяпологову депресію, вона продовжує приймати антидепресанти та надала органам опіки довідку від психіатра про свій психічний стан.

