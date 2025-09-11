Практика судов
Проникновение российских дронов в Польшу не могло быть случайным – МИД Украины отреагировал на заявление Словакии

17:11, 11 сентября 2025
МИД Украины: каждое европейское правительство должно работать на общую победу над Россией.
Фото: МИД
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, который предположил, что российские дроны, проникшие в воздушное пространство Польши, якобы должны были оказаться в Украине.

«Массированное пересечение границы российскими дронами не могло быть случайным — это абсолютно сознательная эскалация со стороны России. Именно так ее характеризуют в Польше и других странах-партнерах», — заявил Тихий, подчеркнув, что проникновение большого количества российских дронов в воздушное пространство Польши является неоспоримым фактом. Он призвал словацкую сторону «признать реальность такой, какая она есть», а не оправдывать действия Москвы сомнениями.

Тихий подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу для всей Европы, а Путин стремится расширить ее за пределы Украины.

«Каждое адекватное европейское правительство должно сейчас думать над тем, как вместе с Украиной остановить Россию и завершить войну, а не над тем, как оправдывать российскую эскалацию», – добавил Тихий.

Для этого необходимо усилить давление на Москву, перекрыть финансирование войны, укрепить Украину и сотрудничать в сфере противовоздушной обороны для уничтожения российских дронов и ракет.

Представитель МИД подчеркнул, что Россия не имеет права запускать дроны или ракеты по территории Польши, Украины, Словакии или любой другой страны, призвав к консолидированному ответу на агрессию.

