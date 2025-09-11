Проникновение российских дронов в Польшу не могло быть случайным – МИД Украины отреагировал на заявление Словакии

МИД Украины: каждое европейское правительство должно работать на общую победу над Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, который предположил, что российские дроны, проникшие в воздушное пространство Польши, якобы должны были оказаться в Украине.

«Массированное пересечение границы российскими дронами не могло быть случайным — это абсолютно сознательная эскалация со стороны России. Именно так ее характеризуют в Польше и других странах-партнерах», — заявил Тихий, подчеркнув, что проникновение большого количества российских дронов в воздушное пространство Польши является неоспоримым фактом. Он призвал словацкую сторону «признать реальность такой, какая она есть», а не оправдывать действия Москвы сомнениями.

Тихий подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу для всей Европы, а Путин стремится расширить ее за пределы Украины.

«Каждое адекватное европейское правительство должно сейчас думать над тем, как вместе с Украиной остановить Россию и завершить войну, а не над тем, как оправдывать российскую эскалацию», – добавил Тихий.

Для этого необходимо усилить давление на Москву, перекрыть финансирование войны, укрепить Украину и сотрудничать в сфере противовоздушной обороны для уничтожения российских дронов и ракет.

Представитель МИД подчеркнул, что Россия не имеет права запускать дроны или ракеты по территории Польши, Украины, Словакии или любой другой страны, призвав к консолидированному ответу на агрессию.

