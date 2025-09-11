Проникнення російських дронів у Польщу не могло бути випадковим – МЗС України відреагувало на заяву Словаччини

МЗС України: кожен європейський уряд має працювати на спільну перемогу над Росією.

Фото: МЗС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, який припустив, що російські дрони, які проникли в повітряний простір Польщі, нібито мали опинитися в Україні.

«Масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим - це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах», – заявив Тихий, наголосивши, що проникнення великої кількості російських дронів у повітряний простір Польщі є незаперечним фактом. Він закликав словацьку сторону «визнати реальність такою, якою вона є», а не виправдовувати дії Москви сумнівами.

Тихий підкреслив, що російська агресія становить загрозу для всієї Європи, а Путін прагне розширити її за межі України.

«Кожен адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію», - додав Тихий.

Для цього необхідні посилення тиску на Москву, перекриття фінансування війни, зміцнення України та співпраця у сфері протиповітряної оборони для знищення російських дронів і ракет.

Речник МЗС наголосив, що Росія не має права запускати дрони чи ракети по території Польщі, України, Словаччини чи будь-якої іншої країни, закликавши до консолідованої відповіді на агресію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.