Проникнення російських дронів у Польщу не могло бути випадковим – МЗС України відреагувало на заяву Словаччини

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, який припустив, що російські дрони, які проникли в повітряний простір Польщі, нібито мали опинитися в Україні.
«Масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим - це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах», – заявив Тихий, наголосивши, що проникнення великої кількості російських дронів у повітряний простір Польщі є незаперечним фактом. Він закликав словацьку сторону «визнати реальність такою, якою вона є», а не виправдовувати дії Москви сумнівами.
Тихий підкреслив, що російська агресія становить загрозу для всієї Європи, а Путін прагне розширити її за межі України.
«Кожен адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію», - додав Тихий.
Для цього необхідні посилення тиску на Москву, перекриття фінансування війни, зміцнення України та співпраця у сфері протиповітряної оборони для знищення російських дронів і ракет.
Речник МЗС наголосив, що Росія не має права запускати дрони чи ракети по території Польщі, України, Словаччини чи будь-якої іншої країни, закликавши до консолідованої відповіді на агресію.
