В зонах боевых действий работники имеют право на увольнение по собственному желанию — Гоструда

Работники, чьи предприятия расположены в районах, приближённых к боевым действиям, имеют законное право уволиться по собственному желанию. Об этом напомнило Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда.
Когда работник может подать заявление на увольнение
Согласно статье 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года №2136-IX, в случае существования угрозы жизни или здоровью работник может расторгнуть трудовой договор в срок, который сам укажет в заявлении.
Таким образом, в обычных условиях работодатель не имеет права отказать в увольнении работника.
Исключения, когда работодатель может отказать
Есть только два случая, когда работника не могут уволить:
Вывод
Работники в зонах боевых действий имеют гарантированное законом право прекратить трудовые отношения с работодателем. Исключения касаются только тех, кто привлечён к работам для поддержания жизненно важных объектов или выполняет общественно полезные задачи в условиях военного положения.
