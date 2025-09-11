Практика судов
  1. В Украине

В зонах боевых действий работники имеют право на увольнение по собственному желанию — Гоструда

23:48, 11 сентября 2025
Однако есть два случая, когда работодатель может отказать работнику в увольнении.
Работники, чьи предприятия расположены в районах, приближённых к боевым действиям, имеют законное право уволиться по собственному желанию. Об этом напомнило Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда.

Когда работник может подать заявление на увольнение

Согласно статье 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года №2136-IX, в случае существования угрозы жизни или здоровью работник может расторгнуть трудовой договор в срок, который сам укажет в заявлении.

Таким образом, в обычных условиях работодатель не имеет права отказать в увольнении работника.

Исключения, когда работодатель может отказать

Есть только два случая, когда работника не могут уволить:

  • если его принудительно привлекли к общественно полезным работам в условиях военного положения;
  • если он работает на объектах критической инфраструктуры.

Вывод

Работники в зонах боевых действий имеют гарантированное законом право прекратить трудовые отношения с работодателем. Исключения касаются только тех, кто привлечён к работам для поддержания жизненно важных объектов или выполняет общественно полезные задачи в условиях военного положения.

