У зонах бойових дій працівники мають право на звільнення за власним бажанням — Держпраці

Однак є два випадки, коли роботодавець може відмовити працівнику у звільненні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники, чиї підприємства розташовані у районах, наближених до бойових дій, мають законне право звільнитися за власним бажанням. Про це нагадало Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Коли працівник може подати заяву на звільнення

Відповідно до статті 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2136-IX, у разі існування загрози життю чи здоров’ю працівник може розірвати трудовий договір у строк, який сам вкаже у заяві.

Таким чином, у звичайних умовах роботодавець не має права відмовити у звільненні працівника.

Винятки, коли роботодавець може відмовити

Є лише два випадки, коли працівника не можуть звільнити:

якщо його примусово залучили до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану;

якщо він працює на об’єктах критичної інфраструктури.

Висновок

Працівники у зонах бойових дій мають гарантоване законом право припинити трудові відносини з роботодавцем. Винятки стосуються лише тих, хто залучений до робіт для підтримки життєво важливих об’єктів чи виконує суспільно корисні завдання під час воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.