У зонах бойових дій працівники мають право на звільнення за власним бажанням — Держпраці

Працівники, чиї підприємства розташовані у районах, наближених до бойових дій, мають законне право звільнитися за власним бажанням. Про це нагадало Східне міжрегіональне управління Держпраці.
Коли працівник може подати заяву на звільнення
Відповідно до статті 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2136-IX, у разі існування загрози життю чи здоров’ю працівник може розірвати трудовий договір у строк, який сам вкаже у заяві.
Таким чином, у звичайних умовах роботодавець не має права відмовити у звільненні працівника.
Винятки, коли роботодавець може відмовити
Є лише два випадки, коли працівника не можуть звільнити:
Висновок
Працівники у зонах бойових дій мають гарантоване законом право припинити трудові відносини з роботодавцем. Винятки стосуються лише тих, хто залучений до робіт для підтримки життєво важливих об’єктів чи виконує суспільно корисні завдання під час воєнного стану.
