Минобороны сэкономило 13,4 млрд грн благодаря Prozorro

Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины сэкономил более 13,4 млрд грн бюджетных средств по итогам закупок в январе-августе 2025 года благодаря высокой конкуренции в системе Prozorro, сохранив при этом качество продукции.
Экономия распределилась следующим образом:
Эффективность была достигнута благодаря системному подходу ДОТ: проведению рыночных консультаций, привлечению новых поставщиков и прозрачному проведению процедур в Prozorro. Это обеспечило активную конкуренцию, где в среднем за один тендер соревновались 3,2 участника, а в закупках продуктов питания – до 8,4 контрагентов.
