Минобороны сэкономило 13,4 млрд грн благодаря Prozorro

Минобороны сократило расходы на продовольствие, топливо и форму.

Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины сэкономил более 13,4 млрд грн бюджетных средств по итогам закупок в январе-августе 2025 года благодаря высокой конкуренции в системе Prozorro, сохранив при этом качество продукции.

Экономия распределилась следующим образом:

5,2 млрд грн – на закупках продуктов питания;

4,7 млрд грн – на вещевом обеспечении;

3,5 млрд грн – на топливе и смазочных материалах.

Эффективность была достигнута благодаря системному подходу ДОТ: проведению рыночных консультаций, привлечению новых поставщиков и прозрачному проведению процедур в Prozorro. Это обеспечило активную конкуренцию, где в среднем за один тендер соревновались 3,2 участника, а в закупках продуктов питания – до 8,4 контрагентов.

