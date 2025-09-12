Міноборони зекономило 13,4 млрд грн завдяки Prozorro

Міноборони скоротило витрати на харчі, пальне та форму.

Державний оператор тилу Міністерства оборони України заощадив понад 13,4 млрд грн бюджетних коштів за підсумками закупівель у січні–серпні 2025 року завдяки високій конкуренції в системі Prozorro, зберігши при цьому якість продукції.

Економія розподілилася так:

5,2 млрд грн – на закупівлях продуктів харчування;

4,7 млрд грн – на речовому забезпеченні;

3,5 млрд грн – на пальному та мастильних матеріалах.

Ефективність досягли завдяки системному підходу ДОТ: проведенню ринкових консультацій, залученню нових постачальників і прозорому проведенню процедур у Prozorro. Це забезпечило активну конкуренцію, де в середньому за один тендер змагалися 3,2 учасники, а в закупівлях продуктів харчування – до 8,4 контрагентів.

