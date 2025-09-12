Міноборони зекономило 13,4 млрд грн завдяки Prozorro

Державний оператор тилу Міністерства оборони України заощадив понад 13,4 млрд грн бюджетних коштів за підсумками закупівель у січні–серпні 2025 року завдяки високій конкуренції в системі Prozorro, зберігши при цьому якість продукції.
Економія розподілилася так:
Ефективність досягли завдяки системному підходу ДОТ: проведенню ринкових консультацій, залученню нових постачальників і прозорому проведенню процедур у Prozorro. Це забезпечило активну конкуренцію, де в середньому за один тендер змагалися 3,2 учасники, а в закупівлях продуктів харчування – до 8,4 контрагентів.
